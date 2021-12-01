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Koronavirüs

Orta Doğu'da tespit edilen ilk Omicron vakası, Suudi Arabistan'da görüldü

Hastanın bir Kuzey Afrika ülkesinden geldiği belirtildi

01 Aralık 2021 12:48

T24 Dış Haberler

Suudi Arabistan'da ilk kez bir hastada Koronavirüs'ün Omicron varyantı görüldü. 

SPA, Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynağın, hastanın ve son günlerde onunla yakın temasta bulunanların izole edildiğini bildirdiğini aktardı.

Bu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da tespit edilen ilk Omicron varyantı vakası oldu. Kaynak, hastanın ismi paylaşılmayan bir Kuzey Afrika ülkesinden seyahat eden bir Suudi vatandaşı olduğunu belirtti. 

Riyad, vatandaşlarından aşılanmalarını tamamlamalarını ve seyahatçilerden de izolasyon kurallarına uymalarını istedi.

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