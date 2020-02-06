Orta Doğu'da 'barış planı' çatışması: 3 ölü, 14 yaralı

ABD Başkanı Trump'ın "Orta Doğu planını" açıklamasının ardından bölgede gerilim sürüyor. Kudüs'te otomobille düzenlenen saldırıda 12'si İsrail askeri 14 kişi yaralanırken Batı Şeria'da üç Filistinli öldürüldü.

Kudüs şehir merkezinde sabah saatlerinde otomobilini bir grup İsrail askerinin üzerine süren ve kaçan saldırganın akşam saatlerinde yakalandığı bildirildi. İsrail ordusu saldırıda 12'si asker, ikisi sivil olmak üzere 14 kişinin yaralandığını, yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Hamas örgütü saldırıyı ABD'nin geçen hafta açıkladığı Orta Doğu planına yanıt olarak değerlendirdi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas saldırıyı üstlenmemekle birlikte, Trump'ın Orta Doğu planına karşı "direniş eylemi" ve "uygun bir yanıt" diye nitelendirdi.

Batı Şeria merkezli Filistin Özerk Yönetim Konseyi'nin Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü de "saldırının suçlusunun Trump'ın Orta Doğu planı olduğunu" belirterek planın gerilimin tırmanmasına yol açtığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu eşliğinde Beyaz Saray'da açıkladığı planda Kudüs bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ediliyor, Filistinliler'in gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti içinse Doğu Kudüs'ün dış bölgelerinde net olarak tanımlanmayan bir alan öngörülüyordu. Planda, Batı Şeria'da yasa dışı olarak kurulan Yahudi yerleşimleri ile verimli topraklara sahip Ürdün Vadisi'nin İsrail topraklarına katılması da sert tepkilere yol açmıştı.

Hamas'tan silahsızlanma çağrısına ret

ABD'nin planında bir Filistin devletinin kurulabilmesinin koşulları arasında Hamas'ın silahsızlandırılması da bulunuyordu. Hamas lideri İsmail Haniye, örgütün internet sitesinde perşembe günü yayınlanan mülakatta bu talebi reddederek Hamas'ın Kudüs ve Batı Şeria dahil olmak üzere askeri gücünü artırma stratejisini sürdüreceğini vurguladı. Haniye, "Hedef, vatanımızı kurtarmak" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlere yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada yanıtlarının sert olacağını belirterek "Terörizm bizi yenemeyecek. Biz kazanacağız" dedi.

Şiddet olayları tırmanıyor

Diğer yandan bölgenin çeşitli noktalarından şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da üç Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Doğu Kudüs'te İsrail güvenlik güçlerinin üzerine ateş açan bir kişinin vurularak öldürüldüğü, olayda bir İsrail polisinin hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de Filistinlilerle İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Filistinli bir polis memuru ile 19 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğü bildirildi. İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinli polis memurunun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. İsrail ordusu Batı Şeria'daki birliklerin takviye edileceğini açıkladı.