Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 703 sayılı KHK ile kapatıldı; öğrencileri Hacı Bayram'a devredildi

Kamu idaresi ve çalışma ekonomisi alanlarında yüksek lisans, doktora programları yürüten ve çok sayıda bürokrat yetiştiren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 703 sayılı KHK ile kapatıldı ve öğrencileri Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredildi. Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan duruma tepki göstererek, "Öğrenciler Mülkiye’ye devredilmeliydi" dedi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında, “Teknik yardım anlaşması” çerçevesinde 1952 yılında kurulan TODAİE’nin yetki ve sorumlulukları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) devredildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre YÖK, enstitü bünyesindeki öğrencilerin Ankara’da yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde eğitimlerine devam etmesine karar verdi. TODAİE’de görev yapan öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarının ise tercih edecekleri 10 üniversiteden birine yerleştirileceği belirtildi. Akademisyenlerin, bir kuruma en fazla üç kişi yerleşecek şekilde dağıtılacağı bildirildi.

Mal varlığı Hacı Bayram Veli’ye

TODAİE, 703 sayılı KHK ile kapatıldı. Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının da adresi olan enstitünün öğrencilerinin yanı sıra her türlü taşınır ve taşınmaz varlıklarının da Ankara’daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredileceği açıklandı. YÖK’ün ilgili kararı, “TODAİE’ye ait her türlü araç, gereç, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşiviyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir” şeklinde duyuruldu.

"Mülkiye’ye devredilmeliydi"

TODAİE bünyeside yürütülmekte olan çok sayıda proje olduğunu belirten Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, enstitünün yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmesine tepki gösterdi. Kapatılma kararının siyasi olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Makul olan, oradaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF - Mülkiye) devredilmesidir” diye konuştu. Bozdoğan, Mülkiye’den çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesinin yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesini imkansız kıldığını anımsatarak, “TODAİE’nin doktora öğrencileri belki de bu nedenle Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredildi” dedi.



Bozdoğan, kapatılan enstitüde görev yapan akademisyenlere yeni görev yerlerini seçme konusunda getirilen sınırlamayı şu sözlerle eleştirdi:



“Akademsiyenler, bir kurumda en fazla üç kişi çalışacak şekilde dağıtılacak’ demek, bu insanların istemedikleri yerlere gönderilebileceği anlamına gelmektedir. Bu hesapla, alanında öne çıkan üniversiteleri tercih etmek isteyen TODAİE’li akademisyenlerden en fazla üçü istediği üniversiteye geçiş yapabilecek. Bu da akademisyenler için zorlu ve sancılı bir süreci beraberinde getirecek.”



Bozdoğan son olarak, “Çok sayıda kamu yöneticisi oradan mezun oldu ve bir gelenek oluştu. TODAİE kapatılarak, bir gelenek de ortadan kaldırıldı” dedi.

TODAİE’nin önemi

TODAİE, 1952’den bugüne kamu yönetimi alanında eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürüttü. Enstitünün yüksek lisans programları, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen Türkiye’deki tek yüksek lisans programları oldu.