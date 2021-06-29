"Orta Çağ işkence aleti gibi": Ağzın 2 milimetreden fazla açılmasını engelleyerek 'zayıflatan' cihaz geliştirildi

Yeni Zelanda ve Britanya'dan bilim insanları "obeziteyle mücadele" amacıyla dişlere takılan ve ağzın katı gıdaları yiyecek kadar açılmasını engelleyen bir magnet geliştirdi. Duyurulan icat, "Orta Çağ işkence aletine" benzetildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nden ve Britanya'daki Leeds'ten bilim insanlarının geliştirdiği magnetler, ağzın 2 milimetreden fazla açılmasını engelliyor. Ağzını katı gıdaları yiyecek kadar açılmasını engelleyen cihazın zayıflamaya yardımcı olacağı iddia edildi.

Otago Üniversitesi'nin paylaştığı tweette, geliştirilen cihazın "dünyada bir ilk" olduğu ve küresel obezite salgınıyla mücadele için kullanılacağı belirtildi. Cihazın şu ana kadar yedi obez kadında denendiği, bu süre boyunca düşük kalorili sıvı diyeti uyguladıkları beliritldi. British Dental Journal isimli dergi, araştırmadaki kadınların ortalama 6.36 kilo kaybettiğini yazdı.

Öte yandan deneyin katılımcıları cihazı kullanmanın zor olduğunu, konuşmayı da zorlaştırdığını söyledi. Katılımcılardan biri kurallara uymadan çikolata gibi eriyebilen yiyecekleri de yediğini söyledi.

"DentalSlim Diet Control" isimli cihaz, sosyal medyada tepki çekti ve "Orta Çağ işkence aletine" benzetildi.