Orta Çağ döneminden kalma; Tunceli'de evin gizli bölümünde bulundu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pertek İlçesi'ne bağlı bir mezradaki evde yaptıkları aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık bin 500 yıllık, 'pithos' denilen tahıl küpü ele geçirdi. 95 santimetre çapında 145 santimetre boyunda olduğu kaydedilen küp, Tunceli Kültür Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pertek Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldıkları izin ile Kolonkaya köyü Zeyno mezrasına operasyon düzenledi.

Dün gerçekleştirilen arama sırasında jandarma özel harekat timlerinin bir evde yaptığı aramada, evin gizli bölümünde Orta Çağ dönemine ait olduğu tahmin edilen (pithos' olarak adlandırılan tahıl küpü bulundu.

Tahıl küpünün teslim edildiği Kültür Müdürlüğü'nde görevli arkeologların yaptığı ilk incelemede, Orta Çağ döneminden kalma pithosun, yöredeki en büyük ve tek parça olarak bulunan hasarsız tarihi eser olduğu belirtildi.

95 santimetre çapında olan tahıl küpünün boyunun da 145 santimetre olduğunu kaydedildi, tahıl küpü, Tunceli Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere Kültür İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)