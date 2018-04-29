Orta Asyalıların cihatçı saldırılarda artan rolü

New York Salı günü Özbek asıllı bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Çoğu Özbek asıllı olmak üzere Orta Asyalılar daha önce de, İstanbul'dan St. Petersburg'a, Boston'dan Stockholm'e kadar çeşitli saldırılarda öne çıktı. Bu kişilerin çoğunun cihatçı örgütlerin sempatizanı olduğu belirtiliyor.

Eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Orta Asya'daki cumhuriyetler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Suriye ile Irak'taki diğer örgütlere militan sağlayan başlıca kaynaklardan biri oldular.

BBC İzleme Servisi son dönemde Orta Asya kökenli kişilerin düzenlediği ya da düzenleme hazırlığında oldukları saldırıları derledi.

Özbek asıllı göçmen Seyfullo Saipov, New York'un aşağı Manhattan bölgesinde kamyonetini bisiklet yoluna sürdü. 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Özbekistan vatanadaşı Abdurasul Juraboyev, 2014'te dönemin ABD Başkanı olan Barack Obama'ya internet üzerinden onu öldürmekle tehdit eden mesajlar gönderdiği için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sığınma başvurusu kabul edilmeyen Özbek asıllı Rakhmat Akilov, İsveç'in başkenti Stockholm'ün en işlek caddelerinden birinde kamyonetini insanların üzerine sürdü. 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişinin de Özbek asıllı oldukları açıklandı.

Kırgız asıllı Rusya vatandaşı Akbarjon Jalilov, Rusya'nın en büyük ikinci kentinde intihar saldırısı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Rus güvenlik birimleri, saldırıyla ilgili gözaltına alınan bütün kişilerin Orta Asya asıllı olduğunu açıkladı.

Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'da saldırı düzenledi. 39 kişi hayatını kaybetti.

İçlerinden biri Özbek, diğeri Kırgız olduğu düşünülen 3 saldırgan, İstanbul Atatürk Havaalanı'nda bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar hariç 45 kişi hayatını kaybetti, 230'dan fazla kişi yaralandı.

Özbekistan vatandaşı Fazliddin Kurbanov, ABD'de bir askeri okula saldırı hazırlığı yapmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özbekistan vatandaşı Akmal Zakirov, "IŞİD'e katılma hazırlığında olma" ve "ABD'ye cihat ilan etmeye teşebbüs" ile suçlandı. Daha önce, Akmal ile New York'un aynı semtinde yaşayan başka iki Özbek, New York'ta polis yetkililerine saldırı planı yapmaktan tutuklandı.

Kırgızistan doğumlu ABD vatandaşı Dzhokhar Tsarnaev, kardeşi Tamerlan Tsarnaev ile birlikte Boston Maratonu'nda bombalı saldırı düzenledi. 3 kişi hayatını kaybetti, 280 kişi yaralandı. Dzhokhar'ın Kazak arkadaşı Azamat Tazhayakov, "saldırıyla ilgili delilleri yok ederek, adaletin teciline engel olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Özbekistan vatandaşı Ulugbek Kodirov, yeniden seçilmek için kampanya yürüten dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı öldürmeye yönelik plan yapmaktan 15 yıl hapis cezası aldı.