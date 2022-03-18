Orta Asya'dan Moskova'ya ilk açık çağrı: Özbekistan, Ukrayna'da şiddete son verilmesini talep etti

T24 Dış Haberler

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden Orta Asya ülkesi Özbekistan, Moskova ile yakın bağlarına rağmen Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı ve Donbas'taki ayrılıkçı yapıların bağımsızlığının tanınmayacağını ifade etti.

Şu ana kadar Rusya'nın eski Sovyet müttefiklerinden savaş karşıtı en sert açıklamayı yapan Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, parlamentoya hem Kiev'le hem de Moskova'yla iyi ilişkilerini korumak istediklerini belirtti.

"Ukrayna'daki durumun kendilerini ciddi biçimde endişelendirdiğini" belirten Kamilov, "Çatışmanın diplomatik ve barışçıl yollarla son bulmasını istiyoruz. Ancak bunun olması için şiddete hemen son verilmeli" dedi.

Orta Asya'da bulunan eski Sovyet cumhuriyetlerinden hiçbiri Rusya'nın başlattığı işgale açık destek vermese de şu ana kadar sert açıklamalardan kaçınmışlardı.