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Dünya

Orta Afrika'da altın madenindeki göçükte 27 kişi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte 27 kişi hayatını kaybetti

24 Ağustos 2014 00:30

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Ndassima kentinde, Seleka milislerinin işlettiği altın madeninde göçük meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Seleka sözcüsü Ahmedinejad İbrahim, "Madenden şimdiye kadar 25 kişinin cesedi çıkarıldı. Ancak halen madende gömülü 2 ceset daha var" dedi.

Ndassima sakinlerinden Ndakakossi Ancelme, yaptığı açıklamada, altın çıkarmak amacıyla önceki gün sabah saatlerinde madene giren gençlerin, şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle madende oluşan göçük altında kaldıklarını belirtti.

Yılın bu aylarında sık sık şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarına sahne olan Ndassima’da, 2013 yılında yine aynı nedenlerle meydana gelen maden kazasında 52 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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