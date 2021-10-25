ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan KOBİ'ler için KGF teminatlı kredi talebi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, finansal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler için Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi verilmesi talebinde bulundu.

Çamur, yazılı açıklamasında, döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle başta ara malında dışa bağımlı üreticiler olmak üzere, sanayicilerin sıkıntı yaşadığını bildirdi.

Sürdürülebilir büyümede kilit rol oynayan üreticinin ve ihracatçının bu süreçte finansal olarak korunmasının önemine işaret eden Çamur, "Hem üretici hem yatırımcı için finansal istikrar ve dövizin öngörülebilir olması çok önemli. Emtia fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş, üreticilerin sermaye sorununun artmasının önünü açtı. Enerjiden kauçuğa, alüminyumdan plastiğe kadar pek çok kalem ara ürün ve ham maddede dışa bağımlıyız. Kurdaki ani iniş çıkışlar, ham maddeyi ithal eden üretici için sıkıntı yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, üreticilerin bu süreçte finansmana rahat ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak beklentimiz, finansal sıkıntı yaşayan KOBİ'lere KGF teminatlı krediler verilmesi." ifadesini kullandı. (AA)