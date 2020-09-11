Orsay Müzesi, ‘dekoltesi’ nedeniyle girişine izin vermediği ziyaretçiden özür diledi

Fransa’nın en çok ziyaretçi edilen müzelerinden biri olan Orsay Müzesi, ‘dekolteli elbise giydiği’ gerekçesiyle bir kadının girişine izin vermedi. Ayrımcılık ve cinsiyetçilikle suçlanan müze, tepkiler üzerine özür diledi.

Fransa’nın başkenti Paris’in en ünlü turistik noktalarından biri olan ve dünyanın en önemli nü tablolarının da aralarında bulunduğu pek çok esere ev sahipliği yapan Orsay Müzesi’nde ‘dekolte skandalı’ yaşandı.

Sputnik'in aktardığına göre müzeye girmek isteyen edebiyat öğrencisi Jeanne, göğüs dekoltesini gerekçe gösteren gişe görevlisi tarafından geri çevrildi. “Kural kuraldır” diyen görevli, ancak bir ceket giymesi halinde müzeye girmesine izin verebileceğini söyledi.

Bunun üzerine yaşadıklarını Twitter’dan paylaşan Jeanne, “Sanki herkes göğüslerime bakıyormuş gibi hissettim, göğüslerden başka bir şey değildim. Ben sadece bir vücut değilim. Çifte standartlarınız benim kültür ve bilgiye erişimime engel olmamalı” dedi.

Bu paylaşımın yayılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı müzeyi ayrımcılıkla ve cinsiyetçilikle suçladı. Tepkilerin artması üzerine bir açıklama yapan Orsay Müzesi, “Bundan büyük bir pişmanlık duyuyoruz, özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Müze ayrıca telefonla da Jeanne’a bizzat ulaştı ve özür diledi.

Orsay, daha önce de aşırı ahlâkçı davranmakla suçlanmıştı. 2016 yılında Manet’nin “Olympia” tablosu önüne çıplak performans sergileyen Lüksemburglu sanatçı Deborah de Robertis gözaltına alınmıştı.