-ÖRSAN ÖYMEN MEZARI BAŞINDA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Gazeteci-Yazar Örsan Öymen, ölümünün 23. yılında mezarı başında anıldı. Öymen'in Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen anma törenine, Örsan Öymen'in kızı Yasemin Öymen, oğlu Örsan Kunter Öymen, torunu Örsan Gedik ile ağabeyi Altan Öymen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, gazeteci Nail Güreli, Oktay Ekşi ile çok sayıda gazeteci ve arkadaşları katıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Örsan Öymen'i sevgi ve özlemle andıklarını belirterek, Öymen'in aralarından ayrıldıktan sonra hem meslektaş, hem gazeteci hem de arkadaş olarak yokluğunu hissettikleri önemli gazetecilerden biri olduğunu söyledi. Gazetecilik mesleğini, bir yaşam biçimi olarak algılayan Öymen'in sadece gazetelerde değil, radyo ve televizyonlarda da önemli başarılar elde ettiğini ve TRT'nin kuruluş yıllarında haber merkezinin oluşturulmasında, haber ve program yapımlarında bugün de örnek olarak alınabilecek başarılara imza atığını kaydetti. Erinç, Örsan Öymen'i bir dönemin ciddiyetten uzak sağlık anlayışı nedeniyle kaybettiklerine inandığını ifade ederek, ''Çünkü kriz geçirdiğinde yakında bir hastane var olsaydı, sanıyorum ki Örsan Öymen daha uzun yıllar bizimle birlikte gazetecilik yapmak olanağına kavuşurdu'' dedi. Öymen'i hem muhabir hem köşe yazarı hem de Ankara temsilcisi olarak bugün de gençlere örnek göstermek gerektiğini anlatan Erinç, şunları söyledi: ''Gazetecilik, belli kuralları olan ve o kurallar içinde yansız, bağımsız ve bağlantısız bir meslek olarak sürdürülmesi gereken işlerden birisidir. Bunun somut örneklerinden biri de Örsan Öymen'di. Haber anlayışı, Türkiye'de de dünyaya paralel olarak değişiyor, acaba Örsan Öymen yaşıyor olsaydı bugün de başarılı gazeteciler arasında sayılır mıydı? Doğrusu kuşkum var, çünkü habercilik bize öğretilenin dışına kaymış durumda. O açıdan biz yine Örsan Öymen'i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.'' -ALTAN ÖYMEN- Örsan Öymen'in ağabeyi gazeteci Altan Öymen de aradan uzun bir zaman geçmesine, rağmen kardeşini hala çok özlediğini belirterek, Örsan Öymen'in Türk televizyon ve gazeteciliğine önemli katkılarının bulunduğunu kaydetti. Kardeşinin çok çalışkan ve çok renkli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Öymen, ''İşin tesellisi, uzun zaman geçmesine rağmen unutulmadı. Her sene onun adına ödüller veriliyor. Anmalar gerçekleştiriliyor'' dedi. Örsan Öymen'in kızı Yasemin Öymen de babasının kendileri için çok özel bir insan olduğunu ifade ederek, ''İnsan aradan bu kadar sene geçmesine rağmen hala o kayba alışamıyor. Anladığım kadarıyla, basın sektörü de alışamamış o kayba ki basın etiğinin ne kadar önemli olduğu ve ne kadar zor bir dönemden geçildiği, onun adı anılarak telaffuz ediliyor. Bu bizim için çok güzel bir şey'' diye konuştu. Anma törenine katılanlar, okudukları duaların ardından Örsan Öymen'in mezarına çiçek bıraktıktan sonra ayrıldılar.