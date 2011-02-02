Örsan Kunter Öymen T24 ailesine katıldı...

T24- Doç. Örsan Kunter Öymen de T24'ün yazarları arasına katıldı. Örsan K. Öymen, yarından itibaren her hafta cuma günü politika ve felsefe yazılarıyla T24 okurlarının karşısına çıkacak.

Örsan Öymen ile Gisela Öymen'in oğlu olarak 1965 yılında doğdu. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans, 1999 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden Doktora derecesini aldı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ünvanını aldı.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Öymen, akademik ilgi ve çalışma alanlarını “Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus Empiricus, David Hume, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Karl Marx, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre” biçiminde özetliyor.

Örsan K. Öymen'in David Hume'un felsefesini anlattığı çalışması “Hame” adıyla Say Yayınları arasında basıldı.

Felsefe Sanat Bilim Derneği 'nin ( www.felsefesanatbilim.org ) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Öymen, Assos’ta Felsefe ( www.philosophyinassos.org ), Zigana Zirvesi, Halikarnas Akademisi, Adalarda Felsefe ve Edebiyat, Galata Felsefe Okulu oluşumlarının da kurucusu ve yöneticisi.

1990-2000 yılları arasında Milliyet gazetesinde iç ve dış politika alanlarında gazetecilik, 2003-2008 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde üç dönem Parti Meclisi Üyeliği yapan Örsan K. Öymen, aynı zamanda Trabzonspor Kongre Üyesi . Öymen, İngilizce ve Almanca biliyor.