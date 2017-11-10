ORSAM Başkanı serbest bırakıldı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş\'ın, geçen hafta sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 Ekim\'de Ankara\'daki evinde gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından geçen hafta soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.





KAVALA İLE AYNI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Kardaş, 18 Ekim\'de Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan ve 1 Ekim\'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı Osman Kavala\'nın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.





ABD KONSOLUSLUK ÇALIŞANI METİN TOPUZ DA AYNI SORUŞTURMADA...



Aynı soruşturmada, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz ve N.M.C ile MİT tırları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük\'ün de yer aldığı belirtilmişti. N.M.C\'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.