ORSAM Başkanı Şaban Kardaş serbest bırakıldı

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş’ın, geçen hafta sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 20 Ekim’de Ankara’daki evinde gözaltına alınan Kardaş’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından geçen hafta soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
Kardaş, 18 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan ve 1 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı Osman Kavala’nın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.