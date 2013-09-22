Örnektepe Mahallesi'nde polis müdahalesi

Yüzleri maskeli göstericiler, saat 22.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde toplandı. Polis eyleme müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, Göstericiler, saat 22.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde toplandı. Ankara'da polisevine düzenlenen saldırı sonrası operasyonla 1'i ölü 1 yaralı ele geçirilen saldırganlar lehine sloganlar atan gruptakiler çöp konteynerleri ve kaldırım taşlarıyla caddeye bariyer kurarak ateşe verdi. Eylemciler, polise molotof kokteyli ve havai fişek attı. Polis de gruba biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polis ekipleri TOMA ile yoldaki yanan bariyerleri söndürüp kenara sürükledi.