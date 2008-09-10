Örnek tüketici ders verdi

Hava yolu ulaşımında sık rastlanan rötar olaylarından biri, mağdur olan yolcunun başvurusu üzerine konuyu görüşen Isparta Tüketici Hakem Heyeti tarafından kusurlu hizmet statüsünde değerlendirildi.

Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-Antalya seferinin bir saat gecikmeli gerçekleşmesi üzerine, Antalya'dan Isparta'ya çalışan son otobüsü de kaçıran ve geceyi Antalya'da geçirmek zorunda kalan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Kolukırık, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak, zararının tazmin edilmesini istedi.



HAVAYOLU İLGİLENMEDİ



Yrd. Doç. Dr. Suat Kolukırık, 24 Haziran 2006 tarihinde İstanbul-Antalya seferini yapan özel bir havayolu şirketinin 20.45 uçağına bindi. 21.45'te Antalya Havalimanı'nda olması gereken uçak, 55 dakika rötar yaptı. Yrd. Doç. Dr. Kolukırık, uçağın 55 dakika rötar yapması nedeniyle saat 22.00'de kalkan gecenin son Antalya-Isparta otobüsünü de kaçırınca geceyi Antalya'da geçirmek zorunda kaldı.

Sedat Kolukırık, otobüsü kaçırmasından sorumlu tuttuğu hava yolu şirketi yetkililerinden, kendisini bir otomobille Isparta'ya göndermelerini talep etti.

Ancak firma yetkilileri, talebi karşılayamayacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine Kolukırık, şikayetini Antalya Havalimanı'ndaki polis merkezine bildirdi. Polisler, uçağın 55 dakika rötarlı geldiğine yönelik tespit tutanağı düzenlediler. Şirket yetkilisi de tutanağa imza koydu.



GECEYİ ANTALYA'DA GEÇİRDİ



Sedat Kolukırık, Isparta otobüsünü kaçırması nedeniyle geceyi Akdeniz Üniversitesi Konukevinde geçirmek zorunda kaldı. Ertesi gün sabah Isparta'ya gelen Kolukırık, Konukevi'ne ödediği 34 YTL'nin karşılanması talebiyle Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Konuyu geçtiğimiz günlerde değerlendiren Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, tüketicinin başvurusunu haklı bularak özel hava yolu şirketinin kusurlu hizmet verdiğini belirledi. Hakem Heyeti, firmayı, Suat Kolukırık'ın 34 YTL'lik zararını tazmin etmekle yükümlü kıldı.

Tüketici Hakem Heyeti'nin Üyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Temsilcisi Avukat Gülnur Özyurt, tüketicinin tazminattan ibaret olan talebinin tek başına değerlendirilemeyeceğini belirterek, karara muhalefet şerhi koydu.

Onur Air, zararı karşılamak istemezse 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi'ne (Asliye Hukuk) itiraz edebilecek.



AMACIM TAZMİNAT DEĞİL



SDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Kolukırık, uçağın 1 saat rötar yapmasından dolayı uğradığı maddi zararın peşinde olmadığının altını çizdi. 34 YTL'lik zararını tazmin etme amacıyla şikayeti yapmadığını vurgulayan Kolukırık, şunları söyledi:

"Önemli olan özel hava yolu şirketlerinin uçuş trafiğiyle ilgili vatandaşlara verdiği taahhüdün yerine getirilmemesidir. Hava yolu trafiğinde 1-2 saatlik rötarlar sürekli yaşanmaktadır. Hava yolu şirketleri verdikleri iniş saati sözüne uymamaktadırlar. Bu da vatandaşı mağdur ediyor. Ben bu konunun, toplumsal işleyişi ve düzeni bozduğu gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne

başvurdum. Önemli olan paramı geri almak değil, hava yolu şirketlerinin bu konuda daha ciddi ve duyarlı olmalarını sağlamak. Uçağın neden 1 saat rötar yaptığını soruyorum, pilotlar ciddiye almıyor, size cevap bile vermiyorlar. İşte beni kızdıran bu oldu."