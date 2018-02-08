Örnek mahallede yaşam Mayıs'ta başlayacak

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği \'Kırsal dönüşüm\' kapsamında Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesindeki Gücüksu Mahallesi, 65 aile için yeniden yapıldı. Türkiye\'de yapılan 2 örnek köyden biri olan Gücüksu\'nun villa tipi 65 konutu, Mayıs ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

Köylerdeki sağlıksız binaların yerine yöresel mimariyi taşıyan yeni evleri, köy yaşamı ile buluşturacak proje için bakanlık tarafından pilot bölge seçilen köylerden biri olan Gücüksu Mahallesi\'nin inşaatı 2015\'te başladı. Proje kapsamında ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda bazı tarım alanları Adatepe Barajı\'nın rezervuar alanında kalan mahallenin üst kesimlerindeki alana depo üzerine birinci kat ve terastan oluşan 230 metrekarelik villa tipi 65 konut yapıldı. Konutlarla birlikte 300 kişilik cami, 2 katlı 500 metrekare köy konağı, 300 başlık besi ahırı inşa edildi. Ayrıca 5 kilometrelik bir yola 40 bin metrekare kilit parke, 5 bin metre içme suyu şebekesi, 4 bin 250 metre kanalizasyon hattının döşendiği projede sona gelindi.

10 YILDA 10 TAKSİTLE ÖDENECEK

22 hektarlık bir alan üzerinde gerçekleştirilen proje yaklaşık 13 milyon 238 bin liraya mal oldu. Proje tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlar dışındaki cami, ahır ve köy konağının maliyetleri ile diğer masrafları proje maliyetinden düşecek. Geriye kalan rakam 65\'e bölünerek hak sahiplerinden tahsil edilecek. Hak sahipleri ise konutları teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak ve ödemeler her yıl bir taksit olmak üzere 10 yıl da 10 eşit taksitle yapılacak. Uygulanacak yıllık faiz ise yüzde 2 olacak.

ARISAL: MAYIS\'TA BİTECEK

Çevre ve Şehircilik Kahramanmaraş İl Müdürü Osman Arısal, Gücüksu projesinin Kütahya ile birlikte bakanlığın Türkiye\'de yaptığı 2 projeden biri olduğunu söyledi. Arısal, \"Konutların dışında köy konağı, camisi, besi ahırı olan bir proje. Konutlar, bölgenin mimari tarzına uygun olarak orada yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda alt katı depo olarak kullanılabilecek şekilde 3+1 olarak yapıldı. Bu konutlar zaten bitim aşamasında. Vatandaş sadece kendi konutuyla ilgili olarak yapım maliyetini devlete ödeyecek. Konut dışındaki diğer binalar ve çalışmaların maliyeti Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Düzenli ve temiz bir köy oluştu. Proje devam ediyor ve Allah\'tan bir şey olmazsa 2018\'nin nisan ve mayıs ayı gibi bitecek\" diye konuştu.



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