Örnek, Fırtına ve Yalman'a 'darbeye teşebbüs'ten dava açılabilir

Savcılık, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün Ergenekon davasında tanık olarak ifade vermesinin ardından, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’i “darbeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla önümüzdeki günlerde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıracağı iddia edildi.

Dicle Baştürk'ün Taraf gazetesindeki haberine göre; Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven darbe planlarının yer aldığı, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in günlüklerine ilişkin yürütülen soruşturma hızlandı.



Soruşturma İstanbul’da



AKP’nin iktidara gelmesinin ardından 2004’te Genelkurmay Karargâhı’nda yapıldığı iddia edilen darbe planlarıyla ilgili ayrıntılar içeren ve Örnek’e ait olduğu bilinen günlüklere ilişkin soruşturmanın nerede yürütüldüğü de netleşmeye başladı. İstanbul Başsavcılığı tarafından suç yerinin Ankara olmasından dolayı “görevsizlik” kararı verilerek gönderilen dosya, Ankara Başsavcılığı tarafından da “takipsizlik” kararıyla tekrar İstanbul’a iletildi. Dosyanın tekrar İstabul’a gönderilmesinin sebebi Ergenekon ve Balyoz planı davalarına ilişkin fiili irtibatının bulunması olarak gösterildi.



Suç, darbeye teşebbüs



3. Yargı Paketi’nin çıkmasının ardından Özel Yetkili Savcıların yerine göreve başlayan Terörle Mücadele Kanunu Savcıları tarafından yürütülen soruşturma Özkök’ün ifadelerinin ardından hız kazandı. Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı’nda görevli savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak yer alan isimlerden Yalman, Fırtına ve Örnek’e “darbeye teşebbüs etmek” suçlaması yöneltildiği öğrenildi.



Özkök’ün ifadeleri delil



Ergenekon davasında tanık olarak dinlenen emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün 3 Aralık 2003’te karargâhta kuvvet komutanlarıyla yapılan toplantıda muhtıranın konuşulduğunu ve Aytaç Yalman’ın “muhtıra” istediğini belirtmesinin soruşturmanın delilleri arasında olduğu belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, Yalman, Fırtına ve Örnek’e çok yakında ifadeye gelmeleri yönünde gerekli tebligatları göndereceği ifade ediliyor. Savcılığın ifadelerin alınmasının ardından hazırlayacağı iddianamede, şüphelilere “Ergenekon örgüt üyesi” olduğu iddiasını yöneltmesi durumunda, dosyanın Ergenekon davasıyla birleşmesi gündeme gelecek.



Balbay ve Eruygur da şüpheli



Söz konusu soruşturmanın diğer şüphelileri arasında Özden Örnek’in günlükleriyle bire bir uyuştuğu belirtilen günlüklerin sahibi olan Ergenekon davasının tutuklu sanığı gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da bulunuyor. Yine Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur da şüpheli isimler arasında.

Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven darbe planları Ergenekon davasının özünü oluşturuyor. Yalman, Fırtına ve Örnek’in dosyaları Ergenekon üyeliğine ilişkin bir irtibat bulunamadığı gerekçesiyle dava dosyasından ayrılmış, ayrı bir soruşturma olarak yürütülüyordu.