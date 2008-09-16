Örnek davranış

Küresel Sağlık Komisyonu, ünlü çiftin bağış parasıyla ülkenin başkenti Addis Ababa'da AİDS'li yetimlerin tedavi edileceği ve ilaca dirençli tüberkülozun tedavisi için bir program geliştirileceği bir merkez kurulacağını bildirdi.



Merkeze, Jolie'nin 2005'te Etiyopya'dan evlat edindiği şimdi 3 yaşında olan kızı Zahara'nın adının verileceği belirtildi. Jolie-Pitt Vakfı 2006'da Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de, Kamboçyalı evlatlıkları Maddox'un adının verildiği benzer bir merkez kurulmasına yardımcı olmuştu.



Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Etiyopya, dünyada tüberküloz hastalığının en çok görüldüğü ülkeler arasında 7. sırada geliyor. Bu ülkede tahmini 1,7 milyon kişinin HIV taşıdığı belirtiliyor. BM Çocuk Fonu (UNİCEF), Etiyopya'da AİDS yüzünden 900 binden fazla çocuğun yetim kaldığını tahmin ediyor.

