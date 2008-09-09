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Örnek davranış

Oyuncu Tolga Karel, bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı

09 Eylül 2008 03:00

Yaprak Dökümü’nde Sansar Oğuz rolüyle kötü adam olarak bilinen Tolga Karel gerçek hayatta yardım sever biri çıktı.

Rega Mega Store’un ramazan ayıyla başlayan eski takım elbiseyi 200 YTL’ye, eski ceketi 100 YTL’ye insanlardan alıp onların bakımını yaparak ihtiyacı olan insanlara dağıtma kampanyasına Karel de katıldı. 

İnsanlara dağıtan derneklere bağışladığı kampanyanın yeni yüzü olan Karel, “İnsanlara birazda bu iyi yönümü göstermek istiyorum. Bu kampanya ticari düşündüğüm zaman çılgınlık gibi gelse de, aslında onlara o kadar muhtaç insanlar var ki. Ve işte bende böylesine bir projede yer almak istiyordum. Böyle bir teklif gelince hem duygulandım hem de çok sevindim” diye konuştu.

Kampanyaya kendi takım elbiselerini de bağışlayan Karel, yakında farklı projelerle gündeme geleceğinin de sinyallerini verdi…

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