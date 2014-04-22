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Ormanlık alanları işletmelere açan kanuna iptal davası

Türkiye Barolar Birliği ormanlık alanları işletmelere açan 'Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği'nin iptalini istedi

22 Nisan 2014 21:09

Türkiye Barolar Birliği ormanlık alanları petrol boru hatları, enerji santralları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmelere açan yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurdu. TBB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin iptalini istedi.

 

‘Yönetmelik, orman talanına yol açar’

 

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, TBB'nin başvuru dilekçesinde yönetmeliğin uygulanması halinde, "uzun vadede ormanların talanına olanak verileceğine" dikkat çekildi. Dilekçede, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının Anayasa’nın 56’nci Maddesi ile güvence altına alındığı da vurgulandı.

Dilekçede, Anayasa ile güvence altına alınan bir hakkın, "belirsiz ifadeler içeren bir yönetmelik" ve "idareye sınırsız takdir hakkı veren bir düzenleme ile kısıtlanmasının" hukuka açıkça aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekilerek, yönetmeliğin iptali istendi ve şöyle denildi:

"Anayasa’nın 169’uncu Maddesi ile yerleşik Anayasa Mahkemesi kararları uyarınca da, devlet ormanları üzerinde ancak kamu yararı ve zorunluluk hallerinde irtifak hakkı tesisine olanak tanınacağının belirtildiği ve ormanlık arazi üzerinde yapılaşmanın zorunluluğunun tespitinde, yapılaşmaya konu kamu yararı ile; ormanın, orman olarak korunmasındaki kamu yararının karşılaştırılması ve üstün olan kamu yararının tercih edilerek ona göre izin verilmesinin gerekli olduğu” ifadelerine dikkat çekildi.

 

Yönetmelik ne getiriyor?

 

TBB'nin iptalini istediği yönetmelik ile, ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü açıldı.

Yönetmelik hükümlerine göre ormanlık alanlarda ayrıca, haberleşme tesisleri, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler ile eğitim ve sportesislerine, yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin verilebilecek.

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