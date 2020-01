Çevreciler orman yönetmenliğine tepki gösterdi

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin'de Mersin Çevre Dostları Derneği üyeleri, yürürlüğe giren ve ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önünü açacak olan Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerine tepki gösterdi.

Yeni yönetmenliğe tepki göstermek amacıyla çevreciler Mersin Gazeteciler (MGC) Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yaptı. Çevreciler adına açıklama yapan Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Suna Kılıççı, bu kanun ile ormanların tamamen savunmasız bırakıldığını iddia ederek, "Yeni yönetmelik yap-işlet-devret modeli ile yapılacak. Demiryolu, otoyol benzeri ulaştırma yatırımları için bedel alınmayacağını öngörüyor. Kazı alanından çıkan molozları ormanda depo edebilecek. Bir yandan dağları, bir yandan ormanı yok edecekler" dedi.

Bu düzenleme ile orman alanlarının orman ürünü işleyen fabrika ve tesislere tahsis edileceğini kaydeden Kılıççı, "Bu tür tesislerin ormanlar açısından önemli bir tehlike oluşturulması nedeniyle 1 veya 4 kilometre mesafede özel mülkiyete tabi araziler üstünde kurulmasını daha önce izne tabi tutarken, bu tür tesislerin devlet arazisi üzerinde sınırsız bir şekilde kiralanmasına olanak tanımıştır. Uygulama, ülkenin tüm genelindeki orman varlığını yok edecektir. Orman öyle bir doğan kaynaktır ki yalnızca bugün yaşayan insanların değil gelecek kuşakların da hayatlarını sürdürebilmeleri için korunması gerekmektedir. Bu nedenle bu kaynağın devlet tarafından korunması ve geliştirilmesi zorunludur" ifadelerini kullandı.

Dünya üzerinde her saat 3 bin her dakika 50 dönümlük ormanın yok edildiğini iddia eden Kılıççı, "Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı ülkemizde de ormansızlaştırma binlerce yıldır devam etmektedir. Yüzyıllar önce yüzde 72'si ormanla kaplı alanların bugün yüzde 22'ye düşmesiyle aşırı erozyon ve sel felaketleri yaşayan ülkemizin yarı kurak iklim şartları da düşünüldüğünde bizi ne denli tehlikelerin beklediği apaçık ortadadır. Düzenleme Anayasa'nın 56. maddesinin verdiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına aykırıdır. Bir an önce bu düzenleme iptal edilmelidir" diye konuştu.