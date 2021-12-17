Ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Azra Gülendam'a ait çıktı

Antalya’da Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülen Azra Gülendam’ın kayıp olan baş kısmına ait kemik parçaları bulundu.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde Azra'nın baş kısmının atıldığı bölgede bulunan çene kemiği parçaları adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinde Azra'ya ait olduğu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.

Baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hâlâ aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" dedi.