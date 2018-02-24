Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülerek yol kenarında bırakılan aile hekimi Dr. Hasan Koca\'nın (44) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Acılık Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Dr. Hasan Koca, dün sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yol kenarında, dövülerek yaralanmış halde bulundu. İşe giden kaporta ustası Mehmet Ertuğrul tarafından bulunan Dr. Koca, çağrılan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ormanda donma tehlikesi de geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Dr. Hasan Koca\'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri, mobese ve güvenlik kameraları kayıtlarında yola çıkarak Dr. Koca\'yı darp eden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Meslektaşları arasında çok sevilen Dr. Hasan Koca, aynı zaman fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Dr. Koca\'nın ulusal ve uluslararası birçok alanda ödül almış fotoğrafları bulunuyor. Dr. Koca ayrıca Zonguldak Fotoğraf Derneği\'nde fotoğrafçılık üzerine eğitimler veriyor. Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Dr. Hasan Koca\'ya yapılan saldırıyı kınadı.



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