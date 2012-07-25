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Yaşam

Ormanlık alanda 17 yaşındaki kızla yakalandı

S.M.’nin ailesinin şikayetçi olması üzerine Ali Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

25 Temmuz 2012 00:52

Samsun’da bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ali Ö., aynı okuldan mezun 17 yaşındaki S.M. ile ormanlık alanda iddiaya göre, sevişirken yakalandı. Kızın ailesinin şikayetçi olmasına üzerine evli Ali Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli Ali Ö., iddiaya göre, dün akşam saatlerinde görev yaptığı liseden mezun olan S.M.’yi telefonla aradı. Kızı alışveriş yapmak için yanına çağıran Ali Ö., daha sonra İlkadım İlçesi’nde Amisos Tepesi olarak bilinen ormanlık alana götürdü. Ali Ö. ile S.M. ağaçların altında sevişirken kendilerini gören bir kişi polisi arayarak haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, uygunsuz halde yakaladıkları Ali Ö. ile S.M.’yi polis merkezine götürdü.
 
S.M.’nin yaşının 18’den küçük olması nedeniyle ailesi de polis merkezine çağrıldı. Kız, Ali Ö. ile kendi rızasıyla seviştiğini daha öceden de ilişkilerinin olduğunu söyleyerek şikayetçi olmadığını dile getirdi. Ali Ö. de, "Çalıştığım okulda öğrenci olduğu dönemden kendisini tanırım. Telefon numarası bende vardı. Aradım, buluştuk. Onun da rızasıyla seviştik, ilişkiye girmedik" dedi.

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