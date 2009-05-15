Ormanlara asit yağıyor

Bolu’da, ‘Türkiye'de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı' kapsamında 2 yıldan bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda ormanlara asit yağdığı tespit edildi.



Yüksek Orman Mühendisi Seyfettin Kiniş, 2 yıl önce 4.4 ph olan asit değerinin 4.2'ye düştüğünü, 5.5 ph'nin altındaki asit değerlerinin ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.



Orman Genel Müdürlüğü ile Hollanda'nın katkılarıyla Uluslararası İşbirliği Programı kapsamında 2007 yılı Ocak ayında `Türkiye'de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı' hayata geçirildi. 2 yıllık uyum süreci kapsamında ilk deneme alanı olan Bolu'nun Aladağ Mevkii'nde ormandan analizler almak için kap ve cihazlar konuldu. 2 yıl boyunca kar, su, toprak ve ağaçlardan örnekler alındı. 2007 yılında su ve karda tespit edilen asit oranı 4.4 ph olurken, bu yıl yapılan ölçümlerde oranın 4.2'ye düştüğü tespit edildi.



Proje çalışmasını yürüten Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nde görevli Araştırma Orman Şefi Yüksek Orman Mühendisi Seyfettin Kiniş, ``2007 yılında yağışlardaki asit değeri minimum 4.4 ph, 2008 yılında ise 4.2 olarak ölçüldü. 2008 yılının sonları ile 2009 yılı kış döneminde alınan kar örneklerinde oran yine 4.2 ph olarak ölçüldü. Asit değeri 5.5 ph'nın altında olursa tehlike arz ediyor. Bu değerler ormanlarımıza düşen yağışların asidik özellikte olduğunu gösteriyor. Program dahilindeki 2 yıllık uyum süreci sona erdi. Ancak bundan sonra verileri toplamayı biz sürdüreceğiz'' dedi.



Asit yağmurlarının Avrupa'nın havasının uzun menzilli hava hareketleri sonucunda Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den Türkiye'ye giriş yapması ile oluştuğunu açıklayan Kiniş, şunları söyledi:



``Asit yağmurları orman toprağının asidik özellik taşımasına neden olur. Ağaç köklerinin gelişimini engelleyebilir ve sonrasında köklerini yok edebilir. Ağaç yapraklarına zarar vererek fotosentezi azaltabilir. Azalan fotosentez ve yağan asit yağışları ile birlikte ormanlarımızı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakabilir.''

