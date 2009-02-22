Ormanlar yangınlarına karşı kameralı takip

Orman Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen yazılımla ilk etapta hassas bölgelere kurulacak sistem sayesinde, toz bulutu ile dumanın bile ayırt edilebileceği, böylelikle yangına müdahale süresinin kısaltılacağı bildirildi.



Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, bir dizi açılış ve geziye katılmak üzere geldiği Mersin'de, orman yangınlarının, orman varlığının korunmasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.



Bu kapsamda tehlikenin minimum seviyeye çekilmesi için yeni teknik ve teknoloji arayışları içerisinde olduklarını ifade eden Kahveci, geliştirdikleri yeni bir yazılım sayesinde orman yangınlarının dumana çok hassas kameralar tarafından takip edileceğini belirtti. Yazılımın dünyada en çok ilgi çeken yazılım olduğunu ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:



''Söz konusu kameradan Türkiye'ye 215 tane yerleştireceğiz. Bunları ilk etapta hassas bölgeler diye tanımladığımız İstanbul, Antalya, Manavgat, Muğla, Mersin, Adana ve Çanakkale gibi illere yerleştireceğiz. Kameralardan bazıları şu anda Mersin'de kuruluyor. Sistem o kadar kapsamlı olacak ki toz bulutu ile dumanı bile ayırt edebilecek. Bu sayede bir anlamda da yanlış ihbar ihtimali de azalmış olacak.''



Kameraların olası yangında Ankara'daki genel merkezlerine sinyal vereceğini, buradan da Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile kendisine ait cep telefonlarına ikaz sesi göndereceğini anlatan Kahveci, şöyle konuştu:



''Yani, Türkiye genelindeki yangınlar, kameralarla izlenip, Ankara'ya bildirilecek, bakanımız ve ben de cep telefonumuz aracılığıyla saniye saniye yangından haberdar olacağız. Sistem sayesinde, yangın çıktığı ilk andan itibaren, yangının yerini belirlemiş olacağız ve bir başka sistem sayesinde de bölgeye en yakın müdahale timlerinin yerini saptayıp, müdahale süresini kısaltacağız. Böylelikle, milli servetlerimizden olan orman varlığımızı daha iyi koruyabileceğiz. Ayrıca, yangınla mücadele konusunda önemli bir yol katedeceğimize inandığım sistem, kameralarla birlikte sadece 100 bin dolar gibi bir maliyete sahip.''



Yazılıma ABD'deki bir şirket tarafından ''bize satın, dünyaya pazarlayalım'' şeklinde teklif geldiğine dikkati çeken Kahveci, ''Teknolojinin sınırı yok. Bu nedenle yazılımı daha da geliştirmek istiyoruz. Öyle bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz ki yangının kim tarafından çıkarıldığını bile görmek istiyoruz'' diye konuştu.



16 helikopter, 4 uçak kiralandı



Osman Kahveci, teknolojik gelişmelerin yanı sıra ekipman olarak da daha donanımlı bir hale gelebilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Bu doğrultuda 7 yıllığına 15 helikopter ile 5 yıllığına 4 amfibi uçağın kiralandığını ifade eden Kahveci, bunların Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Denizli'de görev alacağını vurgulayarak, bu sayede yangınlara havadan ve yerden olmak üzere 15 dakikada müdahale edilebileceğini kaydetti. Artık ekiplerin daha profesyonel bir hale getirildiğine dikkati çeken Kahveci, sözlerine şunları ekledi:



''Antalya'da kurulan eğitim merkezimizde, çalışanların eğitimleri sürdürülüyor. Burada ekipler, yangına nasıl müdahale edeceklerini, yeni teknolojilerle öğreniyor. Çalışmalarımızı sadece kendi bilgilerimizle de sınırlı tutmuyoruz. Şu anda Antalya'daki eğitimlerde Fransa İtfaiyeciler Birliğinden gelen ekipler, bilgi ve birikimlerini paylaşıyorlar.''

