'Ormanlar kralı'

Amasya'da karayolu AKP Miletvekili Akif Gülle'nin adı yazılı tabelalarla dolu!



AMASYA'nın Merzifon İlçesi'ne bağlı Aksungur, Akören, Çavundur, Çobanören ve Türkoğlu köylerinde karayoluna AKP Miletvekili Akif Gülle'nin adı yazılı 3 metrelik tabelalar asıldı.



Köylerinin adı ve ardından ‘Akif Gülle Ormanı’ yazılan tabelalarla ilgili, Amasya Çevre ve Orman İl Müdürü Yaşar Kayataş, “Milletvekilinin adının geçtiği köylerde de ağaçlandırma çalışmalarımız oldu. Köylüler buralara vekilin adını vermek istedi. Biz bu isteklerini Ankara'ya bildirdik. Henüz yanıt gelmedi.



Tabelaları köylüler kendileri yaptırıp dikmiş” dedi. AKP'li Akif Gülle ise bu konuda konuşmak istemediğini söylerken, Aksungur Köyü Muhtarı Ali Osman Taştemiz, “Başka köyler de ormanlarına vekilin adını verecek. Milletvekilimiz bize çok yardımcı oluyor. Biz de onun adını vererek kendisine jest yaptık” dedi.



Samsun üzerinden Ankara'ya gidenler Amasya il sınırları içerisine girince Merzifon İlçesi'nden çıkana kadar yol boyunca ‘Akif Gülle Ormanı’ yazılı büyük tabelaları görüyor.



Önünde köyün adı, altında ise AKP Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin adı yazılı yaklaşık 3 metrekare büyüklüğündeki aynı standartta yaptırılmış tabelalarla ilgili konuşan Çevre ve Orman İl Müdürü Yaşar Kayataş, muhtarların AKP Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin adını ağaçlandırılması devam eden orman sahalarına vermek istediklerini belirten dilekçeleri olduğunu söyledi. Kayataş, “İl genelinde yıl sonuna kadar 3 milyon çam fidanı dikilmiş olacak. Bu köylerdeki bazı muhtarlar bize gelerek orman sahalarına vekilimizin isminin verilmesini istediklerini söyledi. Dilekçe verdiler. Bizim isim verme konusunda böyle bir yetkimiz yok. Konuyu Ankara'ya bildirdik. Ancak henüz bir yanıt gelmedi. Tabelaları da biz asmadık. 15-20 gün önce muhtarlıklar kendileri asmış. Bizim talebalalarımız klasiktir. Üzerinde logomuz olur” dedi.



Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da “Yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir bölgede olup olmadığını bilmiyorum. Yani bizim kamulaştırma sınırlarımız içerisinde mi değil mi bilmiyorum araştıracağız” diye konuştu.



Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne bağlı Aksungur, Akören, Çavurdur, Çaybaşı, Çobanören ve Türkoğlu köylerine gidenler ise orman yerine halen devam eden ağaçlandırma sahaları ile karşılaştı.



‘MİLLETVEKİLİMİZİ SEVİYORUZ’



60 haneli Aksungur Köyü Muhtarı Ali Osman Taştemiz, “Köyümüze milletvekilimizin çok hizmetleri oldu. Biz de vekilimizin bu hizmetleri karşılığında muhtarlar biraraya gelerek ihtiyar heyetlerinin kararı ile ormanlarımıza adının verilmesini kararlaştırdık. Bu kararımızı da Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdik. Şu an 6 köy tabelasını dikmiş olabilir. Ancak daha çok köy kendi ormanına vekilin adını verecek. Kendisi bize çok yardımcı oluyor. Biz de kendisine jest yaptık. Bizim köyde şu an iki ayrı sahada 140 bin çam fidanı dikildi. Halen dikilmeye devam ediliyor” dedi.



90 haneli Çavundur Köyü sakinlerinden Hasan Koç ise “Orman kurma fikrini milletvekilinin kendisi söyledi, muhtarla birlikte kararlaştırdılar, ‘Sizin burası orman olmaya çok müsait’ dediler. Fidanları Akif bey gönderdi, orman dairesinden mi yoksa başka biryerden mi gönderdi bilemiyorum. Biz kendimiz karar verdik. Dedik ki bize bişey yaptı bunun levhasını yaptıralım, dikelim dedik” dedi.



Çobanören Köyü eski muhtarı Latif Bal ise “300 bine yakın çam fidanı var, ben de diktim. 2004 yılından beri bugüne kadar dikim yapıyoruz. Akif Gülle'nin adını kendisiyle konuşmadan verdik. Akif Gülle bize çok yardımcı oldu. Bu köy 70 hane. Akif Gülle kadar ormana hevesi olan bir milletvekili görmedim. Her geldiğinde bu ormanları geziyor” diye konuştu.



Öte yandan Amasya AKP milletvekili Akif Gülle ise “Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Konunun haber yapılmasını da istemiyorum” dedi. CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal ise konuyu araştırdığını ve edindiği bilgilere göre bazı muhtarlıkların Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne vekilin adının verilmesi konusunda müracatları olduğunu söyledi.