Ormanın kesilmesine izin veren Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusu

Muğla’da yaşam savunucuları Milas ilçesindeki İkizköy ve Akbelen köyleri arasındaki 600 dönümlük orman arazisinde ağaçların kesilmesine izin veren Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunu Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği avukatı İsmail Hakkı Atal yaptı. Atal’ın, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri dilekçede; orman kesimi ile ilgili idari prosedürün devam ettirilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan "temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama” ve “görevi kötüye kullanma” suçu olduğu iddia edildi. Ayrıca Çevre Kanunu’na muhalefet edildiği ileri sürüldü. Bu gerekçelerle Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında kamu davası açılması talep edildi.

"Açılmış davalar var "

Dilekçede, ayrıca; şunlar talep edildi:

“Akbelen Ormanının YK Enerji’ye tahsisi kararının iptalini talep ettiğimiz OGM’ye karşı bir davamız da Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde sürüyor. Bütün bu riskleri bilmelerine rağmen, orman kesiminde inat etmekte olan Orman Genel Müdürü ve yardımcıları hakkında görevi kötüye kullanma ve temeli milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama, suçlarından soruşturma ve kovuşturma yapılmasını ve kamu davası açılmasını savcılıktan talep etmiş bulunmaktayız.”

"Kesime gelecekler engel olacağız "

İkizköy Çevre Komitesi adına konuşan Nejla Işık ise şunları söyledi:

“YK Enerji’nin ve Orman İşletmesinin kesim için 15 Temmuz Perşembe günü Akbelen Ormanı’na kesim için geleceğinin duyumunu aldık. Çok sıkıntılıyız, çok stresliyiz. Bu kadar haykırmamıza rağmen, bu kadar sitem etmemize rağmen, ‘Burası bizim akciğerimiz, kesemezsiniz’ dememize rağmen, halen daha bunların planları yapılıyor. Hukuki sürecimiz başlamışken, davamız sonuçlanmamışken, biz buraya bilirkişinin gelmesini beklerken, bayram tatilini fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Kesinlikle köylü olarak yine bunun önünde duracağız. Kesinlikle kestirmeyeceğiz. Artık, ellerinizi Akbelen Ormanı’ndan çekin. Dünyayı, Türkiye’yi talan ettiğiniz yeter. Artık yeter.”

İkizköy Çevre Komitesi, geçen ay Akbelen Ormanı’nın kesim kararının iptali ve maden genişletilmesi çalışmasının ÇED’e tabi tutulması için internet üzerinden imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyada bugüne kadar 19 bin 175 kişi imza verdi. (ANKA/ Fotoğraf: Arşiv)