'Ormanın azalması sıtmayı 300 kat artırıyor'

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman, dünya nüfusundaki artışa paralel olarak ormansızlaşmanın arttığını, ormanların azalmasınınsa sıtma tehlikesini 300 kat artırdığını söyledi. Dünyada 300 milyon kişinin halen ormanlarda yaşadığına dikkat çeken Akman, tropikal ormanlardan yıllık 108 milyar dolarlık ilaç hammaddesi sağlandığını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce ‘Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50’nci Yılı Uluslararası Sempozyumu’na katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman, nüfus artışına paralel olarak ormanların alan ve verim yönünden azaldığına işaret etti. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Akman, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu, bunun da ormanları ciddi şekilde etkilediğini anlattı.

Yeni ağaçlandırmalarla geri kazanılamayacak oranda ekonomik, ekolojik kayıplar olduğunu dile getiren Akman, “Türkiye son 40 yılda orman alanlarını yüzde 7 artırmayı başardı. Ülkemizin yüzde 27.6’sı ormanlarla kaplı olup, 2023 hedefimiz orman alanlarını yüzde 30’a çıkarmaktır” diye konuştu.

Sıtma nedir?

Sıtma; bilinen geçmişi Mısır ve Çin kayıtlarına göre M.Ö. 2700’lü yıllara kadar uzanan tropik ve subtropik bölgelerde yaygın görülen, zorunlu hücre içi yerleşim gösteren farklı Plasmodium türleri tarafından oluşturulan, parazit türüne göre değişen ateş nöbetleri ile seyreden, anemi ve splenomegali gibi belirtilere sebep olup insan hayatını tehdit edebilen paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır.