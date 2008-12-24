'Ormanı rant değil otlar yaktı'

Bodrum'un Türkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, TEMA tarafından ağaçlandırılan alanda 'rant amacıyla yangın çıkarıldığı' iddialarının doğru olmadığını bildirdi.



Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bodrum Türkbükü'nde TEMA'nın ağaçlandırdığı alan'' ile ilgili iddiaları yakından takip ettiğini söyledi. Yangınların hata sonucu çıktığını, art niyetli veya rant sağlama amaçlı bir durumun söz konusu olmadığını belirten Kaynar, şöyle konuştu:



''TEMA tarafından ağaçlandırılan alanda 'rant amacıyla yangın çıkarıldığı' iddiaları doğru değil. Burada çıkan yangınlardan biri Gündoğan belediyesinin çöplüğünden, diğeri ise bölgede çalışma yapan inşaat işçilerinin kaynak makinesinden çıkmıştır. Kesinlikle rant için yangın çıkarılmamıştır. Zaten bu alan son çıkan kanuna göre 'orman bölgesi' ilan edilmiştir. Orman bölgesine inşaat yapılamaz. Bunlar günü birlik ortaya atılan iddialardır.''



Söz konusu alanın büyük bölümünün Türkbükü, bir bölümünün de Gündoğan sınırları içinde olduğunu ifade eden Kaynar,, ''Biz bölgenin bu şekilde ağaçlandırılamayacağını söylemiştik. Çünkü bölge rüzgar alıyor. Tel örgüyle çevrili alanın içinde büyük otlar var. Bu otlar temizlenmediğinden, kuvvetli bir rüzgar kıvılcım getirdiği zaman yangın çıkıyor'' dedi.



Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi ise Gündoğan çöplüğünün TEMA tarafından ağaçlandırılan alana çok yakın olduğunu bildirdi.



Bu çöplükten tüm Bodrum halkının olduğu gibi, kendisinin de şikayetçi olduğunu kaydeden Bilgi, şu bilgileri verdi:

''Bu çöplük 1920'li yıllardan beri kullanılıyor. Bu konuda yapabilecek çok fazla şeyimiz yok. TEMA'nın ağaçlandırdığı alanda çıkan yangının herkes tarafından çöplükten çıktığı biliniyor. Ancak resmi evrakta da görünüyor, Türkbükü tarafından gelen bir yangın sonucu arazi yanmış. Yanarken de çöplüğe sıçramış. Çöplük o yüzden günlerce yanmış. Gündoğan belediyesinin çöplüğü tek başına kaldırma şansı yok. Bodrum Yarımadası'ndaki 25 binlik planlardan ve katı atıkla ilgili çalışmalardan sonra çöplük kalkacak''



Bilgi, TEMA'nın ağaçlandırdığı alanla ilgili iddiaları ise ''Rant konusuyla ilgili elle tutulan bir belge olmadığı için açıklama yapmayacağım. Tamamen söylenti'' şeklinde yanıtladı. (AA)

