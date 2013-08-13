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Çevre

Ormanı göktaşı mı yaktı?

Çanakkale’de iki gün önce meydana gelen orman yangına göktaşlarının neden olduğu öne sürüldü.

13 Ağustos 2013 15:22

Merkeze bağlı Taşlıtarla köyünden bazı vatandaşların, 11 Ağustos'taki yangından önce alev topu gördüklerini iddia etmesi üzerine bölgeye bilim insanları gitti.
İnceleme yapan iki profesör, göktaşı olduğundan şüphelendikleri taşları topladı.
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özel ile bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, köylülerin, yangından birkaç saniye önce gökten alev topu şeklinde kütleyi düşerken gördüklerini söylediğini aktardı.
Buldukları taşları inceleyeceklerini belirten Demircan, şöyle konuştu:
"Bulduğumuz taşlar diğerlerinden farklı. Tabii bunun bilimsel olarak incelenmesi çok önemli. Çünkü bu gerçekten göktaşı olabilir. İçerdiği maddeleri inceleyeceğiz. Bu taşın içindeki oranları, diğer taşların oranlarıyla karşılaştırınca kompozisyonları hemen ayrılıyor. İnceleme tamamlanınca bu kesin olarak söylenebiliyor, bu göktaşı ya da değil diye.
Taşın bütün element yüzdelerine ulaşmak istersek Fransa'daki laboratuvara göndereceğiz. Taşı önce kendimiz analiz edeceğiz İstanbul'da."
Emin Özel ise yangına gerçekten göktaşının neden olması veya olmamasıyla ilgili derin bir inceleme yapacaklarını dile getirdi.
Köy yakınındaki ormanlık arazide 11 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, helikopter ve uçaklar da kullanılarak yaklaşık 1,5 saatte söndürülmüş ve olay nedeniyle yaklaşık 3 hektar alan zarar görmüştü.

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