Ormandan gelen çocuğun gizemi çözüldü

Almanya’da yetkililere giderek yıllardır ormanda yaşadığını söyleyen çocuğun sırrı çözüldü. Üvey annesi Berlin polisinin basına dağıttığı fotoğraflardan oğlunu tanıdı.

Dokuz ay önce Berlin belediyesine gelerek 5 yıldır babasıyla ormanlarda yaşadığını, mağaralarda uyuduğunu söyleyen çocuğun gizemi çözüldü.

Berlin polisi çocuğun kimliğini tespit edemeyince fotoğrafını basına dağıttı. Almanya’nın Gronau şehrinde yaşayan bir kadın adının Ray olduğunu söyleyen çocuğun üvey oğlu olduğunu bildirdi.

Çocuğun üvey annesi olduğunu söyleyen kadın oğlunun isminin Robin olduğunu ve polise söylediği gibi 17 yaşında değil 20 yaşında olduğunu belirtti.

Üvey annesi, Robin'in belediyeye gidip ormanda yaşadığını söylediği günden yaklaşık bir hafta önce ortadan kaybolduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan anne, çocuğun iddia ettiği gibi Alman değil Hollandalı olduğunu ve kişisel sorunları olduğu için yeni bir hayata başlamak üzere evi terk ettiğini de sözlerine ekledi.

'Polisin zamanını harcadığı için ceza alabilir'

“Ormandan gelen çocuğun” üvey annesi olduğunu söyleyen kadının evinde inceleme yapan polis çocuğun kimliğini tespit edecek ipuçları buldu.

Polis memurlarından biri Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu çocuğun Robin olduğuna eminiz. Davanın çözülmüş olmasından dolayı çok mutluyuz. Robin olduğu kanıtlanırsa güvenlik güçlerinin zamanını boşa harcamaktan ceza alabilir.”

5 Eylül tarihinde Berlin belediyesine gelerek yetkililere babasıyla birlikte beş yıldır ormanda yaşadığını söyleyen Ray babasının öldüğünü ve onu ormanda bir yere gömdüğünü söylemişti.

Yetkililer Prag sınırı yakınlarındaki ormanda yaptıkları araştırmada herhangi bir kişinin cesedine rastlamadı.

12 yaşındayken annesinin bir trafik kazasında öldüğünü söyleyen Ray o günden sonra babasıyla ormanda yaşadıklarını söylemişti.