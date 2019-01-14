Ormandaki sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı (2)

HAVUZUN ETRAFINA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde, soğuktan buz tutması nedeniyle 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedinin mahsur kalıp, itfaiye ekiplerince kurtarıldığı, 10 metre derinliğindeki sulama havuzunun çevresi, tel örgüyle kapatıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yaban hayatı için gerekli önlem alındı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ilgililerle temasa geçilerek, sosyal medyada gündeme gelen haber ile ilgili cevizlik sahasındaki sulama havuzu çevresi tel çit ihata çekilerek muhafaza altına alındı. Artık yaban hayvanlarımızın hayatları güvence altında\" denildi.

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