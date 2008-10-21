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Yaşam

Ormandaki esrar kampına baskın

Sakarya’da ormanlık alandaki Hazine arazisine kamp kurarak hintkeneviri eken 29 kişi gözaltına alındı.

21 Ekim 2008 03:00

Sakarya’da ormanlık alandaki Hazine arazisine kamp kurarak hintkeneviri eken 29 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Valisi Hüseyin Atak, polisin sokak satıcılarına yönelik 6 ay önce başlattığı operasyon kapsamında yakalananların verdikleri ifadelerin ardından Hendek’te operasyon yapıldığını belirtti.
Atak, O.Y. ve S.Y. adlı iki kardeşin elebaşılığını yaptığı şebekenin Sivritepe köyünde ormanlık alandaki hazine arazisine hintkeneviri ektiklerinin belirlendiğini söyledi. Helikopterle keşif çalışması yapıldıktan sonra jandarma ve polis ekiplerinin bu kampa baskın yaptığını, 29 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Atak, “Bu kişilerle birlikte 387 kilogram esrar, 2 av tüfeği ve mühimmat, 1 tabanca, 1 hassas terazi ele geçirildi” dedi.

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