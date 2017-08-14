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Yaşam

Ormanda tel ile bağlanan köpek kurtarıldı

Kurtarılan köpek, Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü

14 Ağustos 2017 01:13

Giresun'da ormanlık alana tel ile bağlanıp işkence edilen köpek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gedikkaya Mahallesi'nde ormanlık bir alandan köpek sesi duyan vatandaşlar AKUT ekiplerine durumu bildirdi. 

Bölgeye intikal eden AKUT ekipleri, ayağından tel ile bir ağaca bağlanan ve işkence gördüğünü tespit edilen köpeği kurtarıldı. AKUT ekibinin su verdiği köpek beş dakika boyunca suyu içti. 

Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerine teslim edilen köpek, tedavisi yapılmak üzere Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. 

 

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