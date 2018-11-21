Ormanda kuyuya düşen domuz kurtarıldı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, ormanda 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şubesi, itfaiye ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi veterinerlerinin yaptığı çalışma ile kurtarılarak, doğaya salındı.

Gebze Denizli Mahallesi\'nde ormanlık alandaki 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuzu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şubesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde görevli veterinerler geldi. Yaban domuzunun kuyudan çıkarılması için önce kuyunun üzerine vinç ayağı yerleştirildi. Vinç yardımı ile kuyuya inen itfaiyeci domuzu alarak dışarı çıkardı. Veterinerin yaptığı kontrolün ardından yaban domuzu doğaya salındı.



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