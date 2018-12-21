T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ormanda kaybolan çiftçi, 7 ay sonra yeniden aranıyor

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı

21 Aralık 2018 22:46

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyündeki ormanlıkta, 26 Nisan\'da kaybolan çiftçi Zekeriya Özen\'i (60) arama çalışmalarına, 7 ay sonra yeniden başlandı. Kaybolduğu günden itibaren 1 ay sürdürülen Özen\'i arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.
Çavuş köyünde oturan, evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen\'den, 26 Nisan\'da ormanlığa gitmesinin ardından bir daha haber alınamadı. Özen\'in kaybolması üzerine, 1 ay sürdürülen arama çalışması başatıldı; ancak izine rastlanılmadı. Mayıs ayı biterken, son verilen Zekeriya Özen\'i arama çalışmalarına, 7 ay sonra tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve jandarma ekipleri ile köylüler katıldı. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARULUS Bartın DHAUlusNisanZekeriyaKaybolduğuMayısAramaBartınAfetAcil Durum Müdürlüğü AFAD KomandoAsayiş Komutanlığı JÖAK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24