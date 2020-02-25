Ormanda kaybolan 70'li yaşlardaki çift, 1 haftayı ot yiyerek ve birikintilerden su içerek geçirmiş

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ABD'nin California eyaletinde 70'li yaşlarındaki bir çift, Sevgililer Günü'nde çıktıkları gezinti sırasında ormanda kayboldu. Günlerce haber alınamayan çift bir haftanın sonunda bulundu. Çift, kayıp oldukları günlerde ormandaki otlarla beslendi ve çamurlu birikintilerden su ihtiyaçlarını giderdi.

77 yaşındaki Carol Kiparsky ve 72 yaşındaki Ian Irwin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde San Fransisco'nun kuzeyinde bulunan bir kamp alanında yürüyüşe çıktı. Çift ormanda yürüyüş yaparken kayboldu. 1 hafta süren arama çalışmaları sonucunda çift, yaralı ve yorgun bir şekilde bulundu.

Çift için arama çalışmalarına katılan gönüllüler, hastaneye sevk edildiklerini ve şu anda konuşacak durumda olmadıklarını belirtti. Çiftin bir hafta hayatta kalmak için çamurlu birikintilerden su içtiklerini ve ormandaki otlarla beslendikleri anlatıldı.