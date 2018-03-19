T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ormanda fenalaştı, evinde öldü

AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Resul Tüysüz (30) arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği ormanlık alanda fenalaştı

19 Mart 2018 19:19

AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, Resul Tüysüz (30) arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği ormanlık alanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından evine bırakılan Resul Tüysüz, yaşamını yitirdi.
Akyazı Yuvalak Mahallesi\'nde yaşayan Resul Tüysüz, gece arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Fenalaşan Resul Tüysüz, bulunduğu yerde baygın halde kaldı. Arkadaşları, Resul Tüysüz\'ü otomobile bindirerek evine bıraktı. Ailesi, Resul Tüysüz\'ü sabah yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken görünce durumu 112 Acil\'e bildirdi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Resul Tüysüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüysüz\'ün cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderildi. Tüysüz bugün Yuvalak Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKYAZI Sakarya DHASAKARYA AkyazıResul TüysüzArkadaşlarıAkyazı Yuvalak MahallesiFenalaşan Resul TüysüzArkadaşları Resul TüysüzAilesiResul TüysüzAcilAmbulansla Akyazı Devlet HastanesiTüysüzSakarya Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24