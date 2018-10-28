Ormanda çocuk cesedi bulundu (2) - EK BİLGİLERLE

ANKARA\'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda 15 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa ait ceset bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Doğantepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar arasında bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafası parçalanan cesedin Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali Elselim\'e ait olduğunu belirledi. Elselim\'in cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Elselim\'in ilk incelemelere göre darp sonucu öldüğü tespit edilirken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinde görüntü

-Cenazenin araca konulması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)



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