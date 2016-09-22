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Yaşam

Ormanda ceviz toplarken köylüye ayı saldırdı

Tunceli'de ceviz toplayan İsmail Yüceer ayı saldırısına maruz kaldı

22 Eylül 2016 22:36

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ceviz toplayan İsmail Yüceer, ağır yaralandı. Yüceer ağır yaralı olarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Mercan köyünde ceviz toplayan 61 yaşındaki İsmail Yüceer, ayı saldırısına uğradı. Ayı ile boğuşurken bağıran Yüceer’e köylüler yardım etti. Köylüler ayıyı sopalarla kovalarken, Yüceer’in baş parmağının koptuğu, sol eli, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden pençe darbeleri ile yaraladığı öğrenildi.

Çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüceer, burada yapılan ilk müdahaleden sonra Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsmail Yüceer’in sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. 

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