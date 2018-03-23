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Ormanda bulunan ceset, 10 aydır aranan adama ait

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, ormanda sazlık alanda bulunan cesedin, 10 ay önce kaybolan Refik Vural'a (45) ait olduğu belirlendi

23 Mart 2018 18:21

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, ormanda sazlık alanda bulunan cesedin, 10 ay önce kaybolan Refik Vural\'a (45) ait olduğu belirlendi.
Geçen 4 Ocak\'ta Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi\'nde, ormanda mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin havlayıp, tepki verdiği bölgede, sazlıklar arasında erkek cesediyle karşılaşıp, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağmur nedeniyle oluşan göletten zodyak botla geçip, cesede ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cesedin üzerindeki elbiseler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderilirken, yapılan incelemede herhangi bir kesici ve delici alet ile ateşli silah izi bulgusuna rastlanmadı.
Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, bölgedeki kayıp kişi başvuruları incelemeye alındı. 2017 yılının Mayıs ayında babası Refik Vural için kayıp başvurusunda Kezban Vural\'dan alınan DNA örnekleri, şüphe üzerine İzmir Biyoloji İhtisas Dairesi\'ne gönderildi. Burada DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu cesedin kayıp olan Refik Vural\'a ait olduğu tespit edildi. Vural\'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

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