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Yaşam

Ormanda ateş yakana ceza

Edirne'nin Enez ilçesinde piknik yapmak için ormanda ateş yakan iki kişiye 250 YTL ceza verildi

18 Ağustos 2008 03:00

Edirne'nin Enez ilçesinde, piknik yapmak için ormanda ateş yakan 2 kişiye toplam 250 YTL ceza verildi.
Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ateş yakılması yasak olan Yenice mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim Çörek ve Bennan Akınerli'nin mangal için ateş yaktıklarını belirledi.
Çörek ve Akınerli'ye "Kabahatler Kanunu'na Muhalefet" suçundan 125'er YTL idari para cezası verildi.
Enez Orman İşletme Şefi Semih Sağdan, orman yangını riski olan bölgelerde ormana girişlerin yasak olduğunu belirterek, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyardı. Enez ve çevresinde bulunan ormanlık alanlarında hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yangın riskinin son günlerde daha da arttığını ifade eden Sağdan, şöyle konuştu:
"Bazı bölgelerde ormana girişleri yasakladık. Vatandaşlarımızı gerek anonslarla gerek dağıtılan broşürlerle bu konuda uyarıyoruz. Uyarılarımıza rağmen ormanlık alanda piknik yapmak için ateş yakanlar oluyor. Orman koruma ve kontrol ekiplerimiz ve jandarma ekipleri
denetimlerini aralıksız sürdürüyor." 

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