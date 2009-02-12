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Yaşam

Ormanda annesinin cesediyle 3 gün kaldı

Oğluyla birlikte 4 gün önce kaybolan kadının cesedi ormanda bulundu. 7 yaşındaki oğlunun cesedin başucunda oturup beklediği anlaşıldı

12 Şubat 2009 02:00

Antalya’da dört gün önce 7 yaşındaki oğlu Yasin ile birlikte kaybolan 25 yaşındaki Hanım Kılınç'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Küçük Yasin'in 3 gün önce öldüğü belirlenen annesinin başucunda oturup beklediği anlaşıldı.

Antalya - Isparta karayolunda Gaziler Mevkii, Topallı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yerde hareketsiz bir kadın ve yanı başında bir çocuk bulunduğu ihbarını alan jandarma harekete geçti.

Olay yerine ulaşan ekipler, yerdeki kadının ölmüş olduğunu belirledi. Jandarma ekibi, cesedin başında bekleyen ve annesinin uyuduğunu söyleyen çocuğu ambulansa almak istedi. Ancak çocuk, annesinden ayrılmak istemedi. Çocuk jandarmanın çabalarıyla kandırılıp ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı.

Yapılan araştırmada, 3 günlük cesedin Akseki'ye bağlı Karakışla Köyü'nde yaşayan Hanım Kılınç'a (25) ait olduğu tespit edildi. Hanım Kılınç'ın, pazar günü kocası Durmuş Kılınç'la kahvaltı yaptıktan sonra oğlu Yasin Kılınç'la ormana odun kesmeye gittiği, ancak daha sonra her ikisinden de haber alınamadığı anlaşıldı.

Pazartesi günü evini telefonla arayarak “beni aramayın” dediği de iddia edilen Hanım Kılınç'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kadının cep telefonuyla başka bir erkek arasında çok sayıda mesajlaşma olduğu, bunu yakaladığı belirtilen kocası Durmuş Kılınç cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Kadının kayboluşuyla ilgili güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yapılıp yapılmadığı da henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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