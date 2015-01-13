Ormana maden ocağı için karar 8 günde verildi: ÇED raporuna gerek yok!

Kanadalı TECK Madencilik firmasının Çanakkale’nin Yenice ilçesi Çakıroba köyü mevkiindeki orman ve ağaçlandırma alanında kurulacak cam, seramik ve boya sanayiinde kullanılan feldispat ocağı için 8 günde “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı çıktı. Ocak, Gönen Barajı’nın uzun mesafe koruma bandında kaldığı gibi yüzlerce ağacın da kesilmesine neden olacak.

TECK Madencilik Sanayi Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan feldispat ocağı projesi için 3 Aralık 2014’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dosya sunuldu. Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvenli’nin haberine göre, Çanakkale Valiliği’nin uygun bulduğu dosya 31 Aralık 2014’te Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılarak halkın görüşüne sunuldu. Sadece 8 gün askıda kalan maden projesi için jet hızıyla “ÇED gerekli değildir” kararı alındı.

Kuşlar da tehdit altında...

ÇED raporu gerekli görülmeyen maden ocağı projesi orman ve şahıslara ait tarım arazileri içerisinde kalıyor. Çanakkale’nin 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’na göre de maden sahası hem orman hem de ağaçlandırılacak alanlar üzerinde. Maden ocağı civarında tepsit edilen 22 kuş türü arasında bulunan “Coracias garrulus” (Göz kuzgun), Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde (IUCN) “tehdite yakın” kategorisinde yer alıyor. Maden ocağı Gönen Ovası’nın sulandığı, Bandırma’ya içme suyu veren Gönen Barajı’na 8 km mesafede bulunuyor. Gönen Barajı’nı besleyen derelerin civarında sadece Yenice’de 4 adet kurşun madeni bulunuyor. Yeni maden ocağı ile birlikte su kaynakları üzerindeki ağır metal tehdidi daha da artacak.

Proje kapsamında orman alanları için gerekli izinlerin alınmasının ardından ağaçlar kesilecek, üretime başlamadan önce 0.25 metre kalınlıktaki toprak kaldırılacak. Çıkarılması planlanan feldispat cevheri yüzeye yakın olduğu için açık madencilik yöntemi kullanılacak. Proje kapsamında 663 hektarlık ruhsat alanı içinde 2 hektarlık ÇED alanı belirlenmişti. Bölgenin taşıdığı tüm bu özelliklere karşın Çanakkale Valiliği, maden ocağının çevresel etkilerinin değerlendirilmesine gerek bile görmedi.