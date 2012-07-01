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Spor

Orman: Yüzlerini görmek istemiyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman akıbetleri merak edilen Portekizli oyuncular için sert konuştu

01 Temmuz 2012 14:17

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Portekizli futbolculara veryansın etti. Quaresma, Simao, Fernandes ve Almeida’nın sezon bitiminde alacakları için kulübe temlik işlemi yaptırdığını söyleyen Orman, “Bunu affedemem. Artık onlarla işim olmaz” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman akıbetleri merak edilen Portekizli oyuncular için sert konuştu. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Fikret Orman, Simao, Fernandes, Quaresma ve Almeida’nın sezon bitiminde ülkelerine dönerken menajerleri aracılığı ile kulübe alacaklarına dair temlik göndermelerini içine sindiremediğini ifade etti. Orman, “Duruşunu, iş ahlakı ve davranışını düzeltmeyen oyuncu ile işimiz olmaz. Beşiktaş çiftlik değildir. Bizden önceki yönetim kurulu başarı için Portekiz Milli Takımı’nın iskeletini transfer etmiş. Katkıları tartışılır. Fakat bizim yönetimimizin olduğu yerde iş ahlakına saygı göstermeyen ve ekmek yediği kulübüne temlik koyduran oyuncularla işim olmaz” dedi.
 

‘Kuralları uygulayacağım’

 
Düşüncesinin sabit olduğunu anlatan Orman, “Kulübümüzün zaaflarından faydalanmak isteyen kim olursa olsun karşısında beni görür. ‘Para bulamaz’ dediler. Bulduk ve tüm oyuncularımızı kulüpte tuttuk. Yönetim olarak gücümüzü ortaya koyduk. Ama onların kulübe yaptıklarını ben onlara yapmayacağım. Sadece kurallar neyse onu uygulayacağım” dedi.
 

‘Parayı getirip gitsinler’
 

Orman, yeni teknik direktör Samet Aybaba’nın da bazı oyuncular üzerinde tasarruf yapacağına değinerek şöyle konuştu:

“Samet Aybaba ile aynı düşünceyi paylaşıyor aynı dili konuşuyoruz. Onun fikirleri de benimle aynı. Portekizli oyuncuların takımda kalma durumları bence zayıf. Ya kendilerini gösterip oynayacaklar ya da kulübün istediği bonservis ücretini verip ayrılacaklar. Hiçbir zaman başarısızlığa prim tanımam. Aksine hesap sorarım.”


‘Lafa değil rakamlara baksınlar’
 

Beşiktaş’ın en önemli değerlerinin renklere ve formaya saygı olduğunu anlatan Fikret Orman sözlerini şöyle sürdürdü:

“4 Portekizli oyuncunun da Beşiktaş’ta kalmasını istemiyorum. Beşiktaş bir model denedi olmadı. Burası kimseyi mutlu etme kulübü değildir. Bu nedenle Beşiktaş forması giyeceklerin yüreklerini ortaya koyması şart. Geçen yılki istatistiklere baktığımızda en kolay maçlar kaybedilmiş. Rakiplerimizin çok üstünde performansa sahip olduklarını söyleyenler istatistiklere baksın.”

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