Orman Yasası, AKP döneminde 40’a yakın değişikliğe uğradı; “Son 8 yılda 334 bin hektar özel teşebbüslerin kullanımına açıldı”

Türkiye’de AKP iktidarının son 8 yılında, ormanlık alanların 334 bin 35 hektarlık kısmı “kamu yararı” gerekçe gösterilerek maden, enerji ve turizm gibi faaliyetler için özel teşebbüslerin kullanımına açıldı. Bugün ise ormancılık dışı amaçlar için kullanılan alanlar 739 bin hektara ulaştı. Orman Yasası’nın AKP döneminde 40’a yakın değişikliğe uğradığını belirten Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Türkiye ormanları, bir ihanet şirketi tarafından yönetiliyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Miray Özbilek’in haberine göre, Bahsedilenden çok daha fazla alanın talan edildiğini söyleyen Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Geldikleri gün aslında orman alanlarına göz diktiler. 1956 yılında yasalaşan 6831 sayılı Orman Kanunu, AKP iktidarına kadar 12 kez değişikliğe uğrarken, AKP döneminde yaklaşık 40’a yakın değişikliğe uğradı. AKP döneminde yapılan değişikliklerin tamamı, orman alanlarının amaç dışı kullanımı ve orman varlığının yandaşa peşkeş çekilmesine yöneliktir” diye konuştu.

“Ek 16’ncı madde” uyarısı

Orman Yasası’na tabi Ek 16’ncı maddenin, 2018 yılında 7139 sayılı değişiklikle gündeme geldiğini belirten Durmuş, “Ek 16’ncı maddeye dayanarak ormanların amaç dışı kullanılmasının önü açıldı” dedi. Durmuş, “Bu tahribat, 300 yılda yerine gelmez” dedi.