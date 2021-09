Orman yangınlarıyla mücadele 9. günde: 6 ilde 13 yangın devam ediyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 9 gündür devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 6 ilde toplamda 13 yangın sürüyor. Şu ana kadar 44 ilde çıkan 191 yangın kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz'dan beri çıkan orman yangınlarından 13 tanesi sürüyor. Antalya'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 2, Denizli'de 10, Isparta'da 1 yangın devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (AA)

Gürceğiz ve Bayır Mahalleleri tahliye ediliyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerleyen orman yangını, Akçakaya mahallesine ulaştı. Gürceğiz ve Bayır mahalleleri, yangın nedeniyle tahliye ediliyor.

MSB: Dozer ve iş makineleri Muğla'ya gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, "AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildi." açıklamasını yaptı.

DHA: Milas'ta termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti

Demirören Haber Ajansı (DHA), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevlerin sabaha doğru etkisini kaybettiğini duyurdu.

AFAD tahliye çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı





CHP'den yapılan bilgilendirmede Milas Ören'deki yangın Kemerköy Termik sahasına sıçramadan önce 4 bin 994 hanenin boşaltıldığı, 8 bin 743 vatandaşın güvenli araçlara taşındığı bildirildi.

Bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Milas ilçemiz Ören Mahallesi'nde devam eden orman yangı dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik sahasına sıçradı. Öncesinde ise 17 mahallede (Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç) tahliye işlemleri başlatılmış vatandaşların tahliyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ve deniz yolu ulaşımları ile gerçekleştirilmiştir.

Bölgede bulunan 4 bin 994 hane boşaltılırken 8 bin 743 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır.

Tahliye edilen 400 vatandaşımızın ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Milli Piyango Öğrenci Yurdunda konaklamaları sağlanırken bazı vatandaşlar kendi temin ettikleri yerlerde konaklamalarını yaptı.

Ayrıca tahliye kararları geçerliliğini sürdürürken bazı vatandaşların kendi istekleriyle evlerine geri dönüş yaptıkları da görüldü."

Milas'ta termik santrale sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

Zehirlenmeye karşı uyarı yapıldı

Yangının, linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından 8 mahalle tahliye edilirken, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste alınan önlemlerle patlama riski ortadan kaldırılırken, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.



Sabaha karşı rüzgarın hızının azalmasına rağmen, alevlerin ilerleyişi engellenemedi. Ulaşımının sağlanamaması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edememesi sonucu sahilden en uç yamaçlara kadar bölge alev topuna döndü.



Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

Antalya'daki yangın

28 Temmuz’da 4 ayrı noktada başlayan yangının Antalya’da doğrudan 50 yerleşim yerini etkilediğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 722 yaralı vatandaşın, 715’inin tedavilerinin tamamlandığını, 7 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve hayati risk olmadığını kaydetti.



Afetten etkilenen 45 mahallede bugüne kadar 2 bin 400 afetzedeye psikososyal destek verildiğini söyleyen Kurum, "Yangın bölgesinde etkilenen yaralı hayvanlarımıza da 7/24 veteriner hizmeti verilmektedir. Her türlü tedavi uygulanmaktadır. Şu anda yurtlarda misafir edilen kişi sayısı 54. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyor. Bu çerçevede çadır ve konteyner ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaları başlattık. Şu ana kadar 93 aileye konteyner kurduk. 20 mahallede tuvalet-duş sistemi kuruldu. Hem hayvanların barınması hem de insanlar için de 133 çadır kuruldu. Kızılay koordinasyonunda günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor” dedi.



Bölgeye 47.5 milyon liralık nakdi yardım geldiğini açıklayan Bakan Kurum, "Evleri, tarım alanları zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Evi tamamen yananlara 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Bu çerçevede ilk bedeller yatırıldı, kalan kısmı da yatırılacak. Canlı hayvanlarımız ve tarım alanlarımızdaki zarar tespitleri yapılıyor, bu çerçevede zarar görenlere hayvanlarının rayiç bedeli neyse yardımlar yapılacaktır. Aynı şekilde tarım arazilerinde meydana gelen zararları da karşılayacak adımları atıyoruz” diye konuştu.



Bölgede hayatı normale döndürmek için hep birlikte canla başla çalışıldığını anlatan Kurum, “Bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da çok önemli, çünkü vatandaşımız bir an önce evine girmek istiyor. Şu an 2 bin vatandaşımız doğrudan yangından etkilendi. Toplamda 6 bin bağımsız bölüm incelendi ve 2 bin 6 adet bağımsız birimin acil, ağır hasarlı ve yıkık tespiti yapıldı. Bunların 1118’i de konut” diye konuştu.



Elektrik ve içme suyu altyapı çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Kurum, “Su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Elektrik ise toplamda yangından zarar gören 36 bin 608 abonemizden sadece 22’sine enerji veremiyoruz. Kalan abonelerin tamamına enerji veriyoruz. Süreç içerisinde tamamına verilecek çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.



Bakan Kurum, diğer yangın bölgeleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi:



"Muğla Marmaris’teki hasar tespit çalışmalarında 134 binanın acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Mersin Aydıncık ve Silifke’de 71 binamız ağır hasarlı. Adana’da Kozan ve Aladağ’da 61 bina acil ağır hasarlı durumda. Konutlar herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanına yapılmayacak, aynı alana veya hazine arazisine yapılacak. Örnek ahır ve konutun bir ay içinde hazırlayıp vatandaşlara göstereceğiz.”