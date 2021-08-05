Milas'ta termik santral bölgesindeki yangın söndü

Demirören Haber Ajansı (DHA), Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevlerin sabaha doğru söndüğünü duyurdu.

Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi.